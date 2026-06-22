TC: Elio Craparo llegó 17°, aunque estaba para más

El piloto de Chacabuco tuvo un fin de semana agridulce en el marco de la final de la séptima fecha del Campeonato de Turismo Carretera que se disputó este domingo en el Autódromo Ciudad de Rafaela, la denominada Carrera de los Millones.

Si bien sumó algunos puntos, Craparo estaba para más, pues el Ford Mustang alineado por el equipo Moriartis Competition anduvo bien hasta la final, cunado presentó algunos problemas de temperatura en el motor y esto obligó a Elio a retrasarse, terminando décimo séptimo.

El mismo piloto dijo después que de no haber existido este problema estaba para llegar entre los diez primeros, lo que le hubiera dado un envión muy importante en el Campeonato.

El chacabuquense había llegado a Santa Fe en el puesto 12 del Campeonato, clasificando entre los que van a pelear por la Copa de Oro y ahora, a pesar de haber sumado, retrocedió y quedó en el décimo cuarto lugar.

En la prueba de clasificación había sido vigésimo primero; el domingo corrió la tercera serie largando desde la cuarta fila y obtuvo un meritorio quinto puesto que lo hizo largar en el pelotón de la final de la mitad para adelante, en el puesto 17, lugar en el que finalmente arribó.

La carrera fue ganada por Valentín Aguirre, con el Chevrolet Camaro preparado por el Pradecom Racing. El arrecifeño, que hacía más de dos años que no se imponía en el Turismo Carretera, logró llevarse los 15 millones que había de premio . El podio lo completaron Agustín Canapino y Marcos Dianda, este último heredó el lugar de Marcos Landa, ya que el uruguayo no pasó la revisión técnica por problemas con la altura de su vehículo. Por su parte Jonathan Castellano con el Dodge Challenger recuperó la punta del campeonato.

Informe: Javier Galante