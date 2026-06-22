Chivilcoy: Se distrajo con el celular, perdió el control y volcó en la Ruta 5

El siniestro se registró durante el atardecer de este domingo en la Ruta Nacional Nº 5, a la altura del kilómetro 175, partido de Chivilcoy.

Allí, el conductor de un automóvil Chevrolet Corsa, un hombre de 61 años oriundo de Tigre, quien viajaba solo y no involucró a otros vehículos en el hecho, perdió el control del rodado, se despistó y terminó volcando sobre la banquina.

De acuerdo con la información brindada por la Policía Comunal de Chivilcoy, el propio automovilista manifestó que se distrajo al tomar su teléfono celular mientras conducía, situación que habría provocado el accidente.

Tras el vuelco, acudieron al lugar los Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron para asegurar la escena y neutralizar el equipo de GNC instalado en el vehículo. Además, una ambulancia del SAME trasladó al conductor al Hospital Municipal para su evaluación y atención médica.

Por su parte, personal policial realizó tareas de ordenamiento del tránsito en el sector y llevó adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Afortunadamente, no se registraron otros vehículos involucrados ni personas lesionadas de gravedad.

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