22 de junio de 1986. Los goles de Maradona a los ingleses

El seleccionado argentino de fútbol se mide a su par de Inglaterra por los cuartos de final del mundial de México. El encuentro concita atención en la previa por la marca de la Guerra de las Malvinas. Diego Maradona es la figura excluyente en la victoria por 2 a 1. Primero, con un gol con la mano que se recuerda como “la mano de Dios”, y a los pocos minutos, con su corrida desde atrás de mitad de cancha, dejando atrás a seis rivales, en lo que se considera el más impresionante gol de la historia. La fecha se recuerda como Día del Futbolista Argentino, en reemplazo del 14 de mayo, día del “gol imposible” de Ernesto Grillo a los ingleses en el Monumental en 1953.

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