Muere Alan Greenspan, el hombre que dirigió la Reserva Federal de EE.UU. con cuatro presidentes

El economista que presidió la Reserva Federal de EE.UU. durante casi 19 años bajo cuatro presidentes, murió este lunes a los 100 años por complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson, según informó su esposa, la periodista Andrea Mitchell.

Greenspan dirigió la institución clave de la economía estadounidense durante un periodo de fuerte crecimiento en la década de 1990, aunque también fue objeto de críticas por decisiones que, según algunos analistas, ayudaron a sentar las bases de la crisis financiera de 2007 y 2008, entre ellas la desregulación del sector financiero.

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