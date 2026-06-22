La diputada provincial Micaela Olivetto presentará el proyecto para que Chacabuco tenga otra Fiscalía

El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este lunes una conferencia de prensa en la que fue anunciado el proyecto para que Chacabuco cuente con una nueva Fiscalía y una nueva Defensoría. La iniciativa será presentada en la legislatura bonaerense por la diputada provincial, Micaela Olivetto.

“Hace más de 20 años iniciamos un camino para tener la Fiscalía propia en Chacabuco, algo que costó mucho. Lo logramos. Pero hoy, el tener una sola Fiscalía hace que dicha dependencia esté de turno las 24 horas los 365 días del año, algo que no es normal para una ciudad como la nuestra. Teniendo esto en cuenta, amerita tener una segunda Fiscalía en Chacabuco”, indicó Golía.

Por su parte, el Fiscal, Pablo Vespasiano, manifestó: “agradezco al Intendente porque hoy contamos con un lugar más cómodo para trabajar, para recibir a las víctimas del delito. Muy contento con el nuevo proyecto que se presentó, porque como dijo el Intendente, estamos de turno todos los días del año, todo el día. Contar con una segunda fiscalía agilizaría los procesos penales, porque la atención sería distinta. Hoy tenemos más de 2000 causas anuales, y esto traería que cada Fiscalía cuente con 1000, lo que haría que podamos trabajar más en las causas, porque hoy lo urgente tapa lo importante”. Vespasiano informó además que se trabaja en la creación de una sala para la Cámara Gesell, para que las víctimas no deban trasladarse a Junín para realizarla.

La diputada provincial, Micaela Olivetto, quien presentará prontamente el proyecto en la Cámara de Diputados, expresó: “Contar con otra Fiscalía y Defensoría mejora tiempos de respuesta, mejora el servicio de la administración de la justicia y un trabajo articulado entre los poderes del Estado que es la mejor forma de trabajar. Hoy tenemos un municipio que pone foco en la seguridad, que trabaja articuladamente con la Fiscalía, y una segunda dependencia mejoraría el acceso de los vecinos y vecinas”.

Participaron de la presentación pública del proyecto el Secretario de Gobierno, Javier Estévez; y el Asesor Letrado Municipal, Matías Sassoni.