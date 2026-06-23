Básquet: Porteño de Chacabuco está en lo más alto del Pre Federal

El domingo por la noche El Decano de Chacabuco ganó un partidazo en Chivilcoy por la cuarta fecha de las revanchas en la zona Norte 1 del Torneo Provincial de clubes. En un partido muy emotivo, complejo y parejo, derrotó a Colón de Chivilcoy 70 a 69 y mantuvo la primera posición en la tabla.

Porteño se fue al descanso ganando 35 a 33 en la primera etapa. El tercer y el último cuarto fueron muy parejos y los dos equipos tuvieron chances de liquidar el partido, principalmente Porteño, que le perdonó la vida en varias ocasiones a Colón, que también, cerca del final, estuvo para quedarse con la victoria. Pero finalmente el equipo que dirige Rodrigo Senrra, con un gran partido de Augusto Gennero, la figura de Porteño, y como siempre, apoyado en Tomás Palomero, Emanuel Martínez Jahns y también Gino Ferraro, de muy buen partido.

Por Porteño jugaron: Gino Ferraro 9, Thiago Merlo 0, Santiago Giraudo 13, Tomás Palomero 10, Lucas Pujado 3, Augusto Gennero 19, Tomás García 2, Emanuel Martínez Jahns 5, Martín Sekul 0, Rafael D’Alfonso 0, Andrés Mateo Bentancour 0, Agustín Acuña 9.

Antes de quedar libre en la última fecha, el equipo de Chacabuco recibirá a su escolta, San Martín de Junín, en el Gigante del Centro. Luego volverá a ser local ante el irregular San Lorenzo de Chivilcoy, que marcha anteúltimo en las posiciones.

Posiciones: Porteño tiene 17 puntos en 10 partidos jugados; San Martín de Junín 16 (con 9 encuentros); 9 de julio de Junín 15; Colón de Chivilcoy 15 (con 9 partidos); Los Indios 13; San Lorenzo de Chivilcoy 12; Gimnasia de Chivilcoy 11.

Informe: Javier Galante