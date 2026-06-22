Adorni convocó a los senadores de LLA en la previa a una sesión que podría definir su futuro

Confirmado en el cargo por el propio Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a los senadores de La Libertad Avanza para una reunión en la previa de una sesión clave que podría avanzar con su posible interpelación o una moción de censura en su contra.

El objetivo oficial del encuentro es conversar sobre la agenda legislativa del oficialismo para el segundo cuatrimestre; sin embargo, el motivo principal es el blindaje del jefe de Gabinete en medio del escándalo por su patrimonio y el avance de la causa por enriquecimiento ilícito.

NOTA RECOMENDADA:

https://www.diagonales.com/nacion/adorni-convoco-a-los-senadores-de-lla-en-la-previa-a-una-sesion-que-podria-definir-su-futuro_a6a3920480535c6dd291610d8