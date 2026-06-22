Publicación Solicitada: La izquierda ante la oportunidad histórica de unificarse y ser alternativa para millones

Carta abierta a la dirección del PTS, los partidos integrantes del FITU, y simpatizantes de izquierda



Por: Comité Ejecutivo del Nuevo MAS

Compañeras y compañeros: hemos seguido atentamente las posiciones y debates entre los partidos que conforman el FITU, otras organizaciones, e intelectuales respecto de las oportunidades que se presentan para la izquierda revolucionaria en medio de la crisis del gobierno de Javier Milei y el desgaste del peronismo a causa de su rol de garante de la gobernabilidad y de sus propios fracasos como gobierno.

Entre otras tareas, como hemos expresado públicamente en los últimos 15 años, una de las más perentorias es la de unificar al conjunto de la izquierda anticapitalista y socialista como condición de posibilidad de constituirnos como alternativa para millones en el país.

Esta posibilidad histórica, empalma con la existencia de un gobierno extremadamente reaccionario y las serias consecuencias políticas, sociales y económicas que implica para las mayorías sociales y para el país en tanto nación independiente. Por todo esto, es de carácter urgente concretar una reunión de las fuerzas del FITU y nuestro partido, el Nuevo MAS, por lo que presentamos nuestro pedido fraternal de ser incorporados a las iniciativas de unidad que están debatiendo.

También hemos leído la nota sobre el acuerdo del FITU a propuesta del PTS (Laura Liff y Guillo Pistonesi) de “iniciar una serie de mesas o foros de debate tentativamente para el próximo jueves 25 de junio, en una sede a confirmar, con el compromiso de transmitirlos en vivo por streaming para que puedan ser seguidos por toda la militancia y simpatizantes” y en el que aparentemente se han comprometido a “incorporar a otras agrupaciones políticas que quieran participar del debate” lo cual es nuestro caso.

Desde el Nuevo MAS hacemos pública por esta vía nuestra disposición a participar de los ámbitos mencionados, y dejamos planteada la necesidad de un intercambio político fluido entre nuestras organizaciones en una mesa de trabajo común. Quedamos a la espera de una pronta respuesta.

Saludos fraternales.