Advierten por la caída del turismo en los feriados largos

El turismo, uno de los sectores con mayor capacidad de generación de empleo en las economías regionales, atraviesa una crisis silenciosa que se profundiza en cada feriado largo. Así lo advirtió el ex Director Nacional de Planificación y Desarrollo Turístico, Sergio «Keko» Castro, quien señaló que el cambio en el comportamiento de los viajeros, con menos reservas anticipadas, mayor excursionismo y caída de las estadías, está impactando de lleno en el empleo y en el entramado productivo de las provincias.

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