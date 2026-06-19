Más de 80 estudiantes de Chacabuco en la Cámara de Diputados bonaerense

Los estudiantes de escuelas secundarias de Chacabuco visitaron la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en el marco del programa “Democracia en Acción: del Aula al Recinto”, una iniciativa creada por la diputada provincial Micaela Olivetto con el objetivo de acercar a los jóvenes a las instituciones democráticas y promover su participación ciudadana.

Durante la jornada, los estudiantes recorrieron el Palacio Legislativo y protagonizaron una simulación de sesión en el recinto de la Cámara baja bonaerense, donde presentaron, debatieron y votaron proyectos trabajados previamente junto a sus docentes en las aulas.

Entre las propuestas abordadas se destacaron iniciativas vinculadas al acceso a la salud, la creación de corredores escolares seguros, el mantenimiento de caminos rurales, el control de los niveles de arsénico en el agua y el uso responsable de teléfonos celulares en las escuelas.

Al respecto, Olivetto destacó la importancia de generar espacios que permitan a las nuevas generaciones involucrarse en la vida pública: “Queremos que los jóvenes conozcan cómo funcionan las instituciones, que se animen a debatir, a construir propuestas y a comprender que la política es una herramienta de transformación para mejorar la vida de sus comunidades”.

A través de “Democracia en Acción: del Aula al Recinto”, cientos de estudiantes bonaerenses ya han tenido la oportunidad de vivir la experiencia legislativa, fortaleciendo el vínculo entre la juventud y la democracia mediante el debate, la participación y el compromiso colectivo.