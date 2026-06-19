Se disputó en Chacabuco la instancia local de Cocineros Bonaerenses

Este viernes por la mañana, en la Escuela de Actividades Culturales, se llevó a cabo la competencia de la disciplina Cocineros Bonaerenses, correspondiente a la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026.

El jurado estuvo integrado por reconocidos profesionales del rubro gastronómico de la región: Zulma Hernández (Vedia), Carina Manasseto (Vedia) y Gonzalo Martínez (Alberti). La jornada contó con el acompañamiento de funcionarios municipales, familiares y público en general, quienes siguieron de cerca el desempeño de los participantes.

Los seleccionados para representar a Chacabuco en la Instancia Regional son:

Plato Principal: Sub 15, Alma Taggio; Sub 18; Sofía Fernández (Escuela de Actividades Culturales); Adultos Mayores, Aida Passarella.

Postre: Sub 15, Alma Taggio; Sub 18, Jazmín Da Cunha, Adultos Mayores, Aida Passarella.

La subsecretaria de Cultura, Julieta Pederzoli, felicitó a todos los participantes por su dedicación, compromiso y entusiasmo, y agradeció especialmente a la Dirección de la Escuela de Actividades Culturales y a todo su personal por la predisposición y el trabajo realizado, que hicieron posible el desarrollo de esta instancia competitiva.

Asimismo, destacó la importancia de estos espacios que promueven el talento, la creatividad y el encuentro entre vecinos de distintas generaciones a través de la gastronomía.