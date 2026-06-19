El Municipio de Chacabuco hizo capacitación sobre prevención de la violencia sexual infantil en entornos digitales

La actividad fue articulada por la Secretaría de Gestión Territorial y Capacitación, a cargo de Karina Geloso, en conjunto con la Fiscalía N° 8 de Berazategui y contó con la participación y el trabajo coordinado de diversas áreas e instituciones del distrito, entre ellas la Jefatura Distrital de Chacabuco, el Consejo Escolar, la Subsecretaría de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Recursos Humanos, fortaleciendo una mirada integral e interdisciplinaria sobre esta problemática.

La propuesta tuvo como objetivo brindar herramientas para la detección temprana, la prevención y la intervención ante situaciones de vulneración de derechos vinculadas a la violencia sexual infantil y a los riesgos presentes en los entornos digitales. Asimismo, se promovió la corresponsabilidad institucional y el trabajo articulado entre los distintos actores involucrados en la protección de niñas, niños y adolescentes.

Durante el encuentro se abordaron temáticas vinculadas al grooming, el material de abuso sexual infantil, la vulnerabilidad en el entorno digital, la preservación de evidencia digital, los protocolos de actuación y los indicadores para la detección de posibles situaciones de abuso. Los participantes recibieron herramientas fundamentales para fortalecer las acciones de prevención, intervención y protección de derechos.