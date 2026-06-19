Importante operativo de prevención y control en Chacabuco, sobre Ruta Nacional Nº 7

Durante la tarde de este viernes se llevó adelante un importante operativo de prevención y control sobre la Ruta Nacional Nº 7, en la intersección con el acceso Hipólito Yrigoyen, dispuesto por la Jefatura Comunal de Chacabuco.

La acción fue coordinada junto a la Secretaría de Seguridad y tuvo como objetivo fortalecer las tareas de prevención, desalentar actividades ilícitas y reforzar la seguridad en el distrito.

Del operativo participaron efectivos de la Estación de Policía Comunal, el Comando de Prevención Rural (CPR), el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), móviles de distintas sub dependencias policiales y personal perito verificador de la Planta Verificadora Automotor.

El secretario de Seguridad destacó el trabajo articulado entre las diferentes fuerzas y áreas involucradas, agradeciendo el compromiso y la colaboración de cada una de las reparticiones que forman parte de este tipo de acciones conjuntas, las cuales permiten obtener resultados más efectivos en materia de prevención.

Asimismo, se informó que estos operativos continuarán realizándose semanalmente en distintos puntos estratégicos de la Ruta Nacional Nº 7, con el propósito de fortalecer la seguridad y brindar mayor tranquilidad a los vecinos y vecinas de Chacabuco.