19 de junio de 1965. El nacimiento de «Los Pumas»

En su gira por Sudáfrica, el 19 de junio de 1965, la selección argentina de rugby obtiene una victoria histórica, en el mítico Ellis Park de Johannesburgo, al derrotar por 11 a 6 a los Junior Springboks, el seleccionado alternativo de ese país. El triunfo obtenido en el Ellis Park de Johannesburgo posiciona al rugby argentino en el mundo.

El yagüareté del escudo de la Unión Argentina de Rugby es confundido por los sudafricanos con un puma. Así, nace el apelativo del seleccionado, con el que se lo conoce desde entonces: Los Pumas.

La gira duró 44 días y se jugaron 16 partidos, en los que se consiguieron 11 victorias, 4 derrotas y un empate.

Recordamos los nombres de los 26 Pumas que cambiaron la historia: Aitor Otaño (capitán), Héctor Goti, Enrico Neri, Eduardo España, Arturo Rodríguez Jurado (h.), Eduardo Poggi, Marcelo Pascual, Roberto Cazenave, Manuel Beccar Varela, Jorge Dartiguelongue, Adolfo Etchegaray, Luis Gradín, Héctor Silva, Rául Loyola, Eduardo Scharenberg, José Luis Imhoff, Ronaldo Foster, Rodolfo Schmidt, Agustín Silveyra, Luis García Yáñez, Guillermo McCormick, Walter Aniz, Nicanor González del Solar, Ricardo Handley, Juan Benzi y Guillermo Illia.