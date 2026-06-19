Darío Golía anunció la creación de un nuevo geriátrico municipal para Chacabuco

Este jueves, el Intendente Municipal de Chacabuco informó sobre el proyecto en el marco de la quinta asamblea del Presupuesto Participativo 2026, llevada adelante en el CIC Los Pioneros, correspondiente a la Zona 7. Entre los requerimientos de los vecinos y vecinas presentes, se encontraron pedidos de zanjeo, señalización y mejorado de calles, y más iluminación LED, entre otros.

Allí, Golía anunció a los presentes que se trabaja en el proyecto para la construcción de un nuevo Geriátrico Municipal en la zona de la Escuela Nº 8. Además, el Jefe Comunal informó que actualmente están en ejecución el proyecto de 55 nuevas cuadras de luminarias LED, varias de las cuales comprenden a zona donde se realizó la asamblea.

Asimismo, el jefe comunal dialogó con los vecinos y vecinas presentes, y destacó la importancia de la participación “en esta mesa de trabajo abierta en la que se buscan las soluciones en conjunto para mejorar las condiciones del sector”. También repasó lo debatido el pasado año en la misma zona, y señaló el cumplimiento de las obras tras el compromiso asumido.

Por su parte, {a Directora del programa, Gloria Nievas, dio comienzo con la lectura del acta de apertura y brindó detalles del Presupuesto Participativo. Estuvo presente también la Directora de Obras Públicas, Yésica Larribite.

Mientras, el Secretario de Gobierno, Javier Estévez, destacó el diálogo y el compromiso tanto del Municipio como de los vecinos que se acercaron a buscar las mejoras en su barrio. Estévez manifestó también el trabajo realizado durante la gestión del Intendente Golía, informando que está en carpeta, a través de un crédito del Banco Provincia, la compra de nuevas quintas por parte del Municipio, luego del sorteo de los 350 terrenos ya realizado.