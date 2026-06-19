Básquet de la AJB: Porteño de Chacabuco ganó el primero en el cruce por semifinales

El Decano sigue ganando y dio un paso fundamental para llegar a la final del torneo que organiza la Asociación Juninense de Básquetbol. Este jueves por la noche, en el Gigante del Centro, ante un muy buen marco de público, el equipo de Chacabuco abrió la llave de semifinales venciendo a Ciclista de Junín.

Fue 93 a 82, en un partido de alto goleo, emotivo, con alternativas cambiantes, edn el que el equipo que dirige Rodrigo Senra se fue al descanso perdiendo 42 a 41. Había sido bastante flojo el inicio de Porteño: perdió 23 a 16 el primer cuarto, y luego pudo recuperar algo para irse al descanso un punto abajo.

El tercer cuarto fue fundamental para sellar esta victoria del equipo chacabuquense, ya que ajustó las marcas y tuvo un muy buen goleo en ese parcial, ganando 29 a 14. En el último cuarto, Ciclista -que también es un muy buen equipo- logró ganar por por tres tantos, 26 a 23, pero no le alcanzó para descontar la ventaja que Porteño obtuvo de gran manera en el tercer parcial.

Giraudo y Gennero volvieron a ser fundamentales en el andamiaje del equipo de Chacabuco para lograr esta gran victoria y quedar a un paso de la final.

Por Porteño jugaron: Gino Ferraro 2, Joaquín Castelao 0, Santiago Giraudo 30, Tomas Palomero 13, Thiago Merlo 0, Augusto Gennero 23, Tomás García 6, Emanuel Martínez Jahns 11, Martín Sekul 3, Rafael D’Alfonso 0, Andres Bentancour 0, Agustín Acuña 3.

El segundo partido de esta llave todavía no tiene fecha de confirmación, aunque se estima que sería el día martes 23, en Junín.

En la primera semifinal de la otra llave San Martín de Junín venció a CAVUL, el equipo de Lincoln.

Por estos días, Porteño tiene otro frente importante: el Torneo Prefederal de Clubes, donde está primero en su zona. Jugará el día domingo 21, a las 20:00, un partido trascendental ante Colón de Chivilcoy.

Informe: Javier Galante