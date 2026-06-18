Un nuevo tratamiento alivia el dolor de rodilla por artritis sin cirugía

Un nuevo procedimiento mínimamente invasivo que bloquea los vasos sanguíneos anormales alrededor de la rodilla podría ofrecer alivio duradero para las personas que padecen osteoartritis, según una investigación publicada el 17 de junio de 2026 en la revista Radiology, de la Radiological Society of North America.

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