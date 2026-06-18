Uber lanzará su servicio de robotaxis premium en Houston para 2027

Uber confirmó que planeaba lanzar su servicio de robotaxis premium en Houston para mediados de 2027, convirtiéndose en el segundo mercado de EE. UU. en ofrecer este servicio, tras su anuncio previo en el área de la bahía de San Francisco.
Este anuncio se realizó en un contexto de intensa actividad en la bahía de San Francisco, donde las tres compañías involucradas, Uber, Lucid y Nuro, se preparaban para ofrecer un servicio de robotaxis en esa región más adelante en 2026. Uber indicó que su intención es expandir el programa de robotaxis a «docenas de ciudades» en los próximos años.
NOTA RECOMENDADA:
https://www.cadena3.com/noticia/tecnologia/uber-lanzara-su-servicio-de-robotaxis-premium-en-houston-para-2027_563409
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