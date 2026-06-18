Maná tocará en River en diciembre

La gira Vivir sin Aire llevará a Maná por parte de Latinoamérica y una de las fechas será en River, el 10 de diciembre, además de recorrer Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Ciudad de México.

Será uno de los tours más grandes de la banda que integran Fher Olvera, Juan Calleros, Álex González y Sergio Vallín y celebrará las cuatro décadas que llevan en la ruta.

NOTA RECOMENDADA:

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