TC: La delegación de Chacabuco se prepara para competir en Rafaela

El Turismo Carretera se presenta este fin de semana en el Autódromo Ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, para disputar la séptima fecha del calendario 2026, en «La carrera de los millones».

En esta oportunidad hay un total de 55 inscriptos, entre ellos el piloto de Chacabuco, Elio Craparo, con el auto que prepara el Moriartis Competición, y los equipos que alistan sus unidades en nuestra ciudad. Será la carrera con la menor cantidad de vehículos en pista en lo que va del año.

José Manuel Urcera, con el Toyota Camry, llega al trazado de Rafaela como líder del torneo. Dentro de los clasificados para disputar la Copa de Oro, Facundo Chapur, con el Torino del Trotta Competición se ubica en el sexto lugar y ya ganó una carrera, por su parte, Elio Craparo está en el 12° puesto.

La escuadra que dirige Esteban Trotta también pondrá en pista los Torino conducidos por Ignacio Fain y Marcelo Agrelo. En tanto, el Álvarez Motorsport estará con el Ford Mustang de Nicolás Bonelli.

Informe: Javier Galante