Preparan un nuevo Congreso de Aapresid

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Del martes 4 al jueves 6 de agosto se llevará a cabo en Rosario el Congreso Aapresid, con la fuerza de Expoagro, un evento que cada año redobla la apuesta para consagrarse como la cita obligada con el conocimiento y la innovación para el agro.

El Congreso se realizará en el Salón Metropolitano de Rosario, bajo el lema “Nuestro suelo Nuestra voz”, y comenzará el día martes al mediodía para extenderse hasta las 18:00 del jueves.

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