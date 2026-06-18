Preparan un nuevo Congreso de Aapresid

Del martes 4 al jueves 6 de agosto se llevará a cabo en Rosario el Congreso Aapresid, con la fuerza de Expoagro, un evento que cada año redobla la apuesta para consagrarse como la cita obligada con el conocimiento y la innovación para el agro.

El Congreso se realizará en el Salón Metropolitano de Rosario, bajo el lema “Nuestro suelo Nuestra voz”, y comenzará el día martes al mediodía para extenderse hasta las 18:00 del jueves.

NOTA RECOMENDADA: