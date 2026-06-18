18 de junio de 2010. Muere José Saramago

José Saramago murió en Lanzarote, en el archipiélago de las Canarias. El escritor portugués tenía 87 años. Publicó novelas como Memorial del convento, El año de la muerte de Ricardo Reis, El Evangelio según Jesucristo y Ensayo sobre la ceguera. En 1998 fue el primer autor en lengua portuguesa en recibir el Nobel de Literatura.

NOTA RECOMENDADA:

https://www.pagina12.com.ar/1998/98-11/98-11-13/pag28.htm

Intimidad

En el corazón de la mina más secreta,

En el interior del fruto más distante,

En la vibración de la nota más discreta,

En la caracola espiral y resonante,

En la capa más densa de pintura,

En la vena que en el cuerpo más nos sonde,

En la palabra que diga más blandura,

En la raíz que más baje, más esconda,

En el silencio más hondo de esta pausa,

Donde la vida se hizo eternidad,

Busco tu mano y descifro la causa

De querer y no creer, final, intimidad.