La UNLP desmiente los datos de pobreza que difunde el Gobierno a través del INDEC

Un trabajo elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) puso en discusión la magnitud de la reducción de la pobreza registrada en los últimos datos oficiales. Aunque el INDEC informó una caída de la pobreza superior a los 10 puntos porcentuales entre 2024 y 2025 (casi llegando al 20%, en las lecturas más optimismtas del Gobierno), el estudio sostiene que una parte importante de esa mejora podría responder a cuestiones metodológicas más que a cambios reales en las condiciones de vida de la población.

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