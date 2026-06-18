Cae la natalidad: en 2027 no harán falta más jardines de infantes para cubrir la demanda

La fuerte caída de la natalidad que atraviesa Argentina está produciendo cambios profundos en el sistema educativo que se ven, sobre todo en los niveles iniciales. Después de décadas en las que el principal desafío fue ampliar la infraestructura escolar para responder al crecimiento de la matrícula, las proyecciones indican que, por primera vez, la demanda podría quedar completamente cubierta sin necesidad de construir nuevos jardines de infantes.

NOTA RECOMENDADA:

https://dib.com.ar/sociedad/caida-la-natalidad-2027-no-se-necesitaran-mas-jardines-infantes-cubrir-la-demanda-n53622