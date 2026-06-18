Los senadores que responden a Macri anunciaron que votarán la moción para remover a Adorni

En medio de los pedidos de interpelación al funcionario, el oficialismo y la oposición decidieron no sesionar este jueves —como estaba previsto— y patearon la convocatoria al recinto para el 25 de junio.

La oposición tiene altas chances de alcanzar el número para que avance el proyecto impulsado por el bloque Justicialista que lidera José Mayans. Sobre todo teniendo en cuenta una jornada marcada por la postura de endurecimiento del PRO en el Senado frente a la situación del jefe de ministros.

El senador del PRO, Martín Goërling Lara confirmó de forma oficial que el bloque votará a favor de la interpelación y la moción de censura en la Cámara Alta para remover a Adorni de su cargo.

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