Darío Golía gestionó en el Ministerio de Ambiente provincial programas para Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco, junto al secretario de Gobierno, Javier Estévez; la directora de Protección Ambiental, licenciada Florencia Adducci, y la diputada provincial Micaela Olivetto, mantuvieron una reunión con la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, en la ciudad de La Plata.

Durante el encuentro, las autoridades municipales presentaron distintos proyectos vinculados a herramientas y programas destinados a fortalecer las políticas ambientales en Chacabuco, promoviendo la gestión integral de residuos, el reciclaje y la educación ambiental.

Tras la reunión, el jefe comunal destacó el carácter positivo del encuentro y señaló que todas las gestiones presentadas fueron atendidas favorablemente. En ese sentido, indicó que la ministra se comprometió a acompañar al municipio mediante la implementación de nuevas herramientas y programas que contribuyan al crecimiento del área ambiental y al fortalecimiento de las acciones de educación ambiental en la comunidad.