«Hay que pelear en la calle contra Milei»

Mates y Noticias
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La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) concluyó en Buenos Aires la reunión del Comité Directivo de la Sección Ferroviaria Global. El encuentro reunió durante dos jornadas a 45 dirigentes sindicales de 25 países y tuvo como eje central la situación que atraviesan los trabajadores del transporte en Argentina y en el mundo. En ese marco, se llevó a cabo una conferencia de prensa con fuertes críticas al gobierno por parte de los participantes, entre los que destacó Pablo Moyano.

NOTA RECOMENDADA:

Pablo Moyano: «La única forma de revertir esto es la lucha. Hay que pelear en la calle contra Milei»

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