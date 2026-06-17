«Hay que pelear en la calle contra Milei»

La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) concluyó en Buenos Aires la reunión del Comité Directivo de la Sección Ferroviaria Global. El encuentro reunió durante dos jornadas a 45 dirigentes sindicales de 25 países y tuvo como eje central la situación que atraviesan los trabajadores del transporte en Argentina y en el mundo. En ese marco, se llevó a cabo una conferencia de prensa con fuertes críticas al gobierno por parte de los participantes, entre los que destacó Pablo Moyano.

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