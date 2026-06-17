Avanza la pavimentación en el barrio Procrear de Chacabuco

En el marco del plan de pavimentación de cuatro cuadras previsto para el barrio Procrear de Chacabuco, finalizaron los trabajos correspondientes a la primera cuadra, incluyendo la construcción de la bocacalle sobre calle Santiago del Estero.

La obra contempló además la realización del cruce de calle para la instalación de los caños que transportan el servicio de gas, una intervención fundamental para garantizar la infraestructura necesaria en el sector.

Cabe destacar que esta primera etapa forma parte de un proyecto que abarca cuatro cuadras, ubicadas entre Discépolo y calle 638. Una vez finalizados los trabajos en su totalidad, quedarán conectadas con la calle Conte Veronelli, mejorando la circulación y la conectividad en el barrio.

Estas obras se enmarcan en el plan de mejoramiento de la infraestructura urbana que impulsa el Municipio, con el objetivo de brindar mejores condiciones de transitabilidad y calidad de vida para los vecinos y vecinas.