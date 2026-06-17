El consumo de carne cayó en mayo y está en su menor nivel en 20 años

El consumo de carne vacuna en Argentina cayó a 47,5 kilos por habitante al año, el registro más bajo de los últimos 20 años, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y un fuerte encarecimiento relativo de los cortes bovinos frente a otras proteínas.
NOTA RECOMENDADA:
https://dib.com.ar/sociedad/el-consumo-carne-cayo-mayo-y-esta-su-menor-nivel-20-anos-n53571
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