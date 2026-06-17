17 de Junio. Día Nacional de la Libertad Latinoamericana

El 17 de junio de 1821, a causa de una herida de bala producida por los realistas, muere en la Cañada de la Horqueta, en las afueras de la ciudad de Salta, Martín Miguel Juan de Mata Güemes.

Este patriota salteño tuvo un rol central como gobernador de su provincia natal entre 1815 y 1821 y como militar durante la revolución rioplatense y las guerras de independencia en el norte argentino.

En conmemoración de su fallecimiento, en 1999 se estableció en el calendario oficial de nuestro país el 17 de junio como Día Nacional de la Libertad Latinoamericana y en 2016, a través de la Ley N° 27.258, la fecha se instituyó como feriado nacional y día no laborable.

Su máxima actuación al servicio de la independencia empezó en enero de 1814, cuando el General realista Joaquín de la Pezuela y su ejército ocuparon y saquearon la ciudad de Salta en la región del valle de Lerma. La respuesta de sus habitantes no se hizo esperar: se produjo una gran movilización e insurrección rural en la que arrendatarios y peones, viendo afectados sus intereses, se plegaron a la lucha junto a las milicias locales al mando del General Martín Miguel de Güemes para derrotar y expulsar al enemigo. Güemes había sido recientemente incorporado al Ejército Auxiliar del Norte gracias a la mediación del General José de San Martín quién le encomendó, poco tiempo después, la misión de defender la frontera norte y detener a las fuerzas realistas que venían avanzando hacia el territorio desde Lima, Perú.