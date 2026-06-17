El intendente de Chacabuco participó de una reflexión sobre la Encíclica “Magnifica humanidad”

Darío Golía participó este martes de un encuentro convocado por el Padre Obispo Jorge Eduardo, quien invitó a todos los intendentes que conforman la geografía de la Arquidiócesis de Mercedes-Luján a compartir, dialogar y reflexionar sobre la Encíclica del Papa León XIV “Magnifica humanidad”. El encuentro se llevó adelante en la Curia Arquidiocesana.

Estuvieron presentes: Iván Villagrán (Carmen de Areco); Eduardo Delillo (Intendente en ejercicio, Chivilcoy); Juan Manuel Cerezo (Gral. Las Heras); Juan Fiorini (Junín): Leonardo Boto (Luján); Ricardo Pedro Curutchet (Marcos Paz); Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes); Facundo Diz (Navarro); Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles); Juan Luis Mancini (Suipacha)

El Obispo, resaltó: “Fue un valioso encuentro donde compartimos preocupaciones, desafíos y miradas sobre nuestra realidad comunitaria”.

La jornada concluyó con un almuerzo fraterno y el compromiso de seguir profundizando juntos en la Doctrina Social de la Iglesia.