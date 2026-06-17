Fútbol de Chacabuco: Racing Club se quedó con el Apertura Senior +50

El pasado lunes por la tarde, en el estadio Omar Aníbal Franco del club Racing, se disputó la final de la categoría +50 del fútbol Senior, torneo Apertura Copa Mauricio Paz, organizado por la Liga Deportiva de Chacabuco. Los «Académicos» se quedaron con el título tras vencer por 8 a 7 a River Plate en definición con tiros desde el punto del penal, después de haber empatado en uno durante el tiempo reglamentario.

El partido lo dirigió el árbitro Facundo Vanella y por Racing jugaron: Daniel Casellas, Martín González, Diego Oliveira, Ariel Taggio, Cristian Drisdale, Cristian Lemme, Fernando Escaturro, Jesús Ferraro, Gerardo Cruz, Néstor Suárez y Néstor Rubino. Como suplentes estuvieron Claudio Giampietri, Mario Vargas, Roberto Baigorria, Carlos Pardo, Adalberto Vaca, Silvio Poy y Ariel Lobianco.

En tanto, por River Play jugaron Mauro Tronconi, Pablo Izurieta, Diego Salva, Marcos Papadá, Alejandro Álvarez, Mauricio Yaconiani, Gustavo Rubino, Marcelo Dicundo, Lautaro Aguirre, Mauricio Matarelli y Carlos Cieri. Como suplentes estuvieron Mauricio Trotta, Sergio Décima, Gaby Gargaglione y Jorge Domínguez.

El primer gol del partido lo marcó Mauricio Yaconiani, a los tres minutos de la primera, etapa. Empató Fernando Escaturro, a los 53 minutos de juego, para dejar las cosas en parda y definir con tiros desde el punto penal.

Este título deja a Racing con chance de jugar la finalísima del año con quien gane el torneo Clausura, a iniciarse en el mes de agosto.

Informe: Javier Galante