Minutos después de que la familia de Taty Almeida confirmara en un breve mensaje su fallecimiento, Madres de Plaza de Mayo emitió el siguiente comunicado.

«Con un dolor muy profundo, nos toca compartir la noticia más triste: hoy partió nuestra querida Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea fundadora.

Las palabras no alcanzan, se nos quedan cortas, se nos hace un nudo en la garganta. Tan inmensa que no hay manera de contarlo.

Gracias por enseñarnos que amar es resistir, que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que no existe fuerza más grande que la del amor.

Gracias por tu compromiso, por tu militancia, por tu ternura y por cada palabra que siempre será un refugio y un abrazo.

Gracias también por esa capacidad tan tuya de hacer más livianos los momentos difíciles sin perder nunca la profundidad de tus convicciones. Nos enseñaste que la lucha también puede abrazarse con alegría.

Tuviste además la enorme sabiduría y capacidad de caminar junto a los más jóvenes, acompañando y escuchando siempre.

Con una generosidad inmensa abriste caminos, supiste construir puentes, sembrar compromiso y hacernos parte de una causa colectiva mucho más grande que uno mismo.

Prometemos cuidar tu memoria y la de Alejandro, llevando tu legado a cada rincón. Y cada vez que alcemos la voz por los 30.000, también te haremos presente.

Nos queda la responsabilidad de seguir contando la historia para que nunca vuelva a repetirse; de seguir gritando bien fuerte que “Nunca Más”; de defender la memoria, la verdad y la justicia como vos nos enseñaste.

Te recordaremos en cada “Presentes, ahora y siempre”, en cada pañuelo, en cada ronda, en cada abrazo y en cada caricia.

Gracias, Taty. Tu ejemplo, tu lucha y tu amor se quedan entre nosotros.

Hasta siempre. Presente, ahora y siempre 🤍».