Insólito rescate en cercanías de Warnes: un parapentista quedó atrapado en un árbol

El incidente ocurrió durante la tarde de este domingo en la zona rural conocida como Bragado Chico, sobre el trazado del Camino Real que une Bragado con Comodoro Py. Allí, un hombre de 30 años que se encontraba practicando parapente sufrió un percance en el aire y terminó atrapado en un árbol.

La perona, identificada como Rodrigo Ruíz, impactó de lleno contra una planta de gran porte y quedó suspendido a varios metros de altura enredado junto a todo su equipo de vuelo. La situación motivó un llamado inmediato a las fuerzas de seguridad y el despliegue de un importante operativo. Hasta el lugar acudieron efectivos policiales y dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Bragado, quienes realizaron un procedimiento especial de rescate en altura para alcanzar al hombre y lograr bajarlo de manera segura.

Según trascendió, el operativo demandó varios minutos de intenso trabajo. Durante el tiempo que permaneció atrapado e inmovilizado, Ruíz comenzó a presentar signos de hipotermia, por lo que los rescatistas debieron actuar con suma rapidez, aunque extremando las medidas de seguridad para evitar una caída. Finalmente el parapentista fue descendido sano y salvo, y recibió asistencia médica preventiva en el lugar, sin que se registraran lesiones de gravedad.

Fuente: https://www.bragadoinforma.com.ar/