«Se nos viene una discusión, un debate y una elección histórica»

Así lo expresó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien participó este viernes mediante videoconferencia del encuentro «Por una Santa Fe y por una Argentina con Futuro», que reunió a dirigentes políticos, sindicales y referentes territoriales del sur de la provincia. Durante su intervención, sostuvo que el país se encamina hacia una «elección histórica» y convocó a fortalecer la organización política de cara al próximo proceso electoral.

NOTA RECOMENDADA:

https://dib.com.ar/politica/kicillof-llamo-santa-fe-prepararnos-una-eleccion-historica-que-definira-el-futuro-argentina-n53527