Durante el fin de semana largo continúan los operativos de control urbano en Chacabuco

En el marco del Plan Integral de Seguridad “Chacabuco Circula 2026”, personal de Control Urbano, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad ,a cargo de Mauricio Yonna, lleva adelante durante el fin de semana largo distintos despliegues territoriales con el objetivo de profundizar las tareas de prevención y control en distintos sectores de la ciudad.

Los operativos se desarrollan sobre el corredor nocturno, la zona céntrica y diferentes puntos de la comuna, reforzando la presencia preventiva y las acciones destinadas a garantizar la seguridad y el orden público.

Desde la Subsecretaría de Seguridad se destacó la importancia de sostener estos controles de manera permanente, articulando recursos y estrategias para brindar mayor tranquilidad a los vecinos y vecinas de Chacabuco.