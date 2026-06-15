Mensaje del intendente de Chacabuco por el fallecimiento de Taty Almeida

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, acompaña con profundo pesar a familiares, amigos y seres queridos de Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos en nuestro país, quien falleció a los 95 años de edad.

Su compromiso inclaudicable con la memoria, la verdad y la justicia deja una huella imborrable en la historia argentina.

En este doloroso momento, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia y allegados, elevando una oración por el eterno descanso de su alma.