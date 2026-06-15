Este lunes feriado funciona la Feria Producir en plaza 5 de agosto de Chacabuco

Este domingo, con gran éxito se desarrolló la primera jornada de la Feria Producir en la Plaza 5 de Agosto de Chacabuco. Desde temprano, emprendedores, artesanos, feriantes, productores agroecológicos y el Mercado Bonaerense abrieron sus puestos, ofreciendo una amplia variedad de productos con importantes descuentos a través de Cuenta DNI y la tarjeta Fortalecer.

El director de Desarrollo Agrario y organizador del evento, Pablo Meizoso, destacó la respuesta del público durante toda la jornada. “A pesar del intenso frío, muchos vecinos se acercaron a recorrer la feria. Cada puestero pudo concretar buenas ventas y eso es muy importante, porque todo lo generado se vuelca directamente al circuito económico local”, señaló.

Este lunes 15 , feriado nacional, la Feria Producir volverá a abrir desde las 10:00.