“Perdimos 120.000 puestos de trabajo y solo recuperamos 5.000”

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, advirtió que el sector cayó 25% en un año y que sin obra pública ni crédito hipotecario la recuperación no tiene horizonte cercano.

La construcción argentina perdió 120.000 puestos de trabajo directos en el último año, y, desde entonces, solo recuperó entre 5.000 y 6.000, advirtió Weiss.

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