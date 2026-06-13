“Si Adorni fuera peronista estaría preso”

El gobernador Axel Kicillof se sumó este viernes a las críticas al jefe de Gabinete Manuel Adorni y aseguró que “si fuera peronista estaría preso” por el irregular crecimiento de su patrimonio y la maniobra que realizó para justificar sus gastos en la declaración jurada (DDJJ) frente a la Oficina Anticorrupción, que incluyó una insólita historia con un supuesto pendrive perdido repleto de criptomonedas.

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