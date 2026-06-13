Alberti: La Provincia dio detalles de la licitación de la obra en el Río Salado

Este viernes, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, encabezó en Alberti una jornada de trabajo, junto a instituciones de Bragado, Chacabuco y Junín, para presentar los avances de la licitación del Tramo V con el que se completará el Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado.

Del evento participaron representantes de CARBAP; de la Federación Agraria; de la Sociedad Rural Argentina; de la Asociación de Cooperativas Argentinas; Asociación de Productores Rurales de Alberti; la Cámara de Comercio e Industria de Alberti, Bragado y Chacabuco; la Federación de Acopiadores de Granos; el Colegio de Ingenieros Agrónomos; y Agricultores Federados Argentinos.

Por nuestro municipio estuvieron el concejal de Fuerza Patria de Chacabuco, Simón Ochandio; el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Tomás Domínguez; el Subsecretario de Bromatología y Zoonosis municipal, Esteban De Virgilis; el Presidente de la Comisión de la Laguna de Rocha, Ignacio Cieri; y el Presidente de la Cámara de Comercio de Chacabuco, Oscar Álvarez. Asimismo, estuvo presente la Directora Provincial de Gestión Territorial, Julieta Garello.

“Hoy nos encontramos para presentar los avances de la licitación del tramo V del Plan Maestro del río Salado, una de las obras más importantes de la provincia de Buenos Aires”, expresó el ministro, y continuó: “Venimos realizando presentaciones y rendición de cuentas en los territorios donde impactan estas obras, para que los municipios y especialistas puedan tener una participación conjunta y hacer un seguimiento muy riguroso de cómo se van cumpliendo las metas”.

“Presentamos también el Plan de Gestión del Riesgo Climático para prevenir y responder a los eventos cada vez más extremos. Este año nos enfrentamos a un nuevo episodio: el Niño que nos obliga a estar preparados en toda la región”, agregó Katopodis.

Con el financiamiento del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Ministerio se encuentra evaluando las ofertas presentadas para la ejecución de las etapas 1 y 2 del tramo V del Plan Maestro Integral de la cuenca, una obra emblemática que representa una de las principales políticas públicas de la PBA.

Las obras implican una inversión total estimada de USD 138 millones y recibirán financiamiento mixto, a través de un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversión (BEI) por USD 110 millones, y del Tesoro Provincial.

Los trabajos en estas etapas se extienden desde Bragado hasta aguas debajo de la laguna Rocha, sobre una longitud total de 60,26 km, atravesando los municipios de Alberti, Bragado y Chacabuco.

«La obra hidráulica más emblemática de la Provincia»

Por su parte, Julieta Garello manifestó: “La obra en el Tramo V, que es particularmente el que nos compete en nuestra región, es una decisión estratégica del Gobierno de la Provincia, pensando en el desarrollo productivo de nuestro territorio, pero también pensando en paliar efectos de sequías e inundaciones, teniendo también en cuenta las modificaciones climáticas de los últimos años a partir del calentamiento global”. Y destacó: “estamos avanzando con la obra hidráulica más emblemática de la Provincia de Buenos Aires”.