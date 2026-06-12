Fútbol de Chacabuco: Se jugarán los cuartos de final de la liguilla femenina

Este fin de semana, en el estadio Isidro Toto Ranales del Club San Martín, será el escenario de los cuartos de final de la liguilla del torneo de fútbol femenino organizado por la Liga Deportiva de Chacabuco, donde está en juego la Copa Mauricio Andrés Paz.

Recordemos que la semana pasada terminó la etapa clasificatoria, de la que Rivadavia fue su ganador, asegurándose de esta manera ser finalista de este torneo Apertura en caso de no ganar la liguilla próxima a iniciarse.

En estos cuartos de final estarán jugando, el día domingo, a las 11:00, Rivadavia vs. San Miguel; y a las 13:00 lo harán Huracán vs. San Martín; a las 15:00 lo harán Argentino vs. Argentino de Rojas; y a las 17:00, River Plate vs. 9 de julio.

También se jugarán los partidos de las categorías Sub 11 y Sub 13, que juegan en forma recreativa como preliminares.

Informe: Javier Galante