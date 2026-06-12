12 de junio. Día Mundial contra el Trabajo Infantil

El Día Mundial contra el Trabajo Infantil de 2026 coincide con la celebración de la Sexta Conferencia Mundial sobre la Eliminación del Trabajo Infantil, celebrada en Marrakech, en la que se reafirmó la necesidad de acelerar las medidas y traducir los compromisos en resultados concretos. El Marco de Acción Global de Marrakech contra el Trabajo Infantil ofrece una hoja de ruta concreta e indicadores para combatir el trabajo infantil mediante respuestas integradas que aborden las causas profundas y protejan los derechos de todos los niños y las niñas.

Bajo el lema “Tarjeta roja al trabajo infantil: juego limpio para niños, trabajo decente para adultos”, la campaña de 2026 hace un llamamiento a reforzar las medidas en las políticas que previenen el trabajo infantil y alejan a los niños del mismo. Estas son una educación de calidad, protección social universal, trabajo decente y medios de vida adecuados para los adultos, leyes y aplicación de la ley más estrictas, mejores sistemas de datos y seguimiento, y una actuación responsable en la agricultura y las cadenas de suministro.

Es urgente actuar. A pesar de los avances, 138 millones de niños y niñas siguen trabajando en todo el mundo, y casi 54 millones de ellos lo hacen en trabajos de riesgo.

En este Día Mundial contra el Trabajo Infantil, saca tarjeta roja al trabajo infantil. Movilízate, posiciónate y actúa para convertir los compromisos de Marrakech en un cambio real para los niños, las niñas, las familias y las comunidades de todo el mundo.

Fuente: https://www.un.org/es/observances/world-day-against-child-labour