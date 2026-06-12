Este viernes se llevó adelante en la localidad de Alberti un nuevo encuentro acerca del avance de la licitación del Tramo V del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado, impulsado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La obra incluye a 59 municipios, entre los que está Chacabuco, beneficiando a más de 1.500.000 habitantes, permitiendo mitigar los efectos de las sequías e inundaciones en la cuenca del Río Salado.

De la jornada, encabezada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, y el senador provincial, Germán Lago, participaron Intendentes de la región y la Directora Provincial de Gestión Territorial, Julieta Garello.

Se hicieron presentes también Senadores, Diputados, dirigentes y miembros de entidades rurales y Cámaras de Comercio de toda la región, además del concejal de Fuerza Patria de Chacabuco, Simón Ochandio; el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Tomás Domínguez; el Subsecretario de Bromatología y Zoonosis municipal, Esteban De Virgilis; el Presidente de la Comisión de la Laguna de Rocha, Ignacio Cieri; y el Presidente de la Cámara de Comercio de Chacabuco, Oscar Álvarez.

“La obra en el Tramo V, que es particularmente el que nos compete en nuestra región, es una decisión estratégica del Gobierno de la Provincia, pensando en el desarrollo productivo de nuestro territorio, pero también pensando en paliar efectos de sequías e inundaciones, teniendo también en cuenta las modificaciones climáticas de los últimos años a partir del calentamiento global”, destacó Julieta Garello, quien consideró además que “estamos avanzando con la obra hidráulica más emblemática de la Provincia de Buenos Aires”.

En ese sentido, Garello informó que en la obra se llevará adelante el ensanche y profundización del río, que a través de tareas de dragado y relleno “permitirán el escurrimiento encauzado ante las crecidas”, teniendo en cuenta también los caudales máximos esperados. De ese modo, al finalizar el tramo, el 45% del Plan Maestro Integral habrá sido finalizado en la actual gestión de la Provincia, recuperando de esa manera 8 millones de hectáreas productivas.

“Nuestro Gobernador, Axel Kicillof, puso al interior de la Provincia en el lugar y con la importancia que merece y esta obra, de tal magnitud, es una muestra clara de eso. En tiempos de asfixia presupuestaria por parte del Gobierno Nacional, Axel impulsa obras estratégicas que vienen a resolver problemas centrales de nuestro interior”, continuó Garello.

El Tramo V se extiende sobre 95,38 km en total, dividido en tres etapas entre el Canal del Este de la laguna de Bragado y la descarga de la laguna El Carpincho, en Junín, atravesando también los municipios de Chacabuco y Alberti. Además, se contempla la intervención de 10 puentes (8 carreteros y 2 ferroviarios) y la obra de cierre de la Laguna de Rocha.