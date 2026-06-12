Alertan sobre la importación de una ciudad modular china para un megaproyecto minero

La Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina (ASIMRA) lanzó una dura crítica contra la importación de una «ciudad modular» de origen chino que será instalada en la provincia de San Juan para albergar a miles de trabajadores del megaproyecto minero de cobre Batidero. El sindicato advirtió que la decisión del consorcio liderado por PowerChina, Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A. «destruye a los proveedores nacionales, impacta en la cadena de valor regional y reduce la posibilidad de generar empleo genuino para la población local».

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