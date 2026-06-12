Se presentó el Observatorio de las Religiones de la provincia de Buenos Aires

La jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Alvarez Rodríguez, presentó el Observatorio de las Religiones de la provincia de Buenos Aires acompañada por el director de Cultos, Juan Torreiro. Además, se definió impulsar el proyecto de ley presentado por el diputado Mariano Cascallares para establecer el “Día de la Libertad Religiosa Bonaerense”.

“El Observatorio es una herramienta clave para conocer nuestra Provincia y su diversidad religiosa, fortalecer el vínculo con las comunidades y planificar mejores respuestas para cada territorio. El Gobernador Axel Kicillof siempre nos pidió que acompañemos siempre a quienes construyen fe, solidaridad y encuentro en los barrios”, señaló Alvarez Rodríguez.

Por su parte, Torreiro explicó que “el Consejo Provincial de Cultos fue creado en 2022 por el gobierno bonaerense. Cumple un rol muy importante en el diálogo y la articulación con las instituciones religiosas y los municipios”-

La Provincia concentra una parte muy significativa del campo religioso nacional: 19 de las 72 circunscripciones eclesiásticas católicas del país, 25% de los templos católicos a nivel nacional, 40,2% de las inscripciones en el Registro Nacional de Cultos para religiones no católicas y otras formas de creencia no registradas formalmente.

El Observatorio permitirá reconocer y comprender la diversidad religiosa y de creencias en territorio bonaerense, con el fin de generar insumos que contribuyan al diseño y la adecuación de políticas públicas inclusivas, fortaleciendo la articulación entre el Estado y las diferentes comunidades religiosas.

El Consejo Provincial de Cultos es una instancia de articulación con los municipios que se propone acompañar a las instituciones religiosas presentes en cada partido. En esta sesión participaron representantes de Almirante Brown, Bahía Blanca, Berisso, Brandsen, Florencio Varela, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Pinamar, Quilmes, San Martín, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Además, investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) compartieron un informe del Barómetro de las Religiones y Creencias en la Argentina.

Entre otros funcionarios provinciales y municipales, estuvo presente el director Provincial de Relaciones con la Comunidad, Jorge Piccoli.