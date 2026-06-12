El Intendente de Chacabuco inauguró el aliviador vehicular de calle Dr. Fernández

Darío Golía encabezó este jueves la inauguración de una nueva cuadra de pavimento sobre calle Dr. Fernández, entre Córdoba y el acceso Elguea Román. Con la habilitación de este último tramo, quedó abierto al tránsito el aliviador vehicular que conecta la avenida Saavedra con el mencionado acceso.

Durante el acto, el jefe comunal destacó la importancia de la obra y señaló que “este año pudimos cumplir el objetivo de ejecutar seis cuadras de pavimento sobre Dr. Fernández, más una cuadra en Reconquista. Además, logramos conectar mediante cordón cuneta las calles Pasaje Martini, Alvear, Catamarca y Córdoba con el aliviador vehicular”.

Golía remarcó también que los trabajos incluyeron el ordenamiento de los desagües pluviales, mejorando la infraestructura de cada cuadra y brindando una mejor calidad de vida a los vecinos del sector. Asimismo, indicó que se instalaron luminarias LED en las calles intervenidas, transformando significativamente la fisonomía del barrio.

En ese sentido, adelantó que el próximo objetivo será la pavimentación de la calle Paso para conectarla con el acceso Juan XXIII. “Es un desafío importante en el que ya estamos trabajando y que esperamos iniciar próximamente”, expresó.

Finalmente, el Intendente se refirió al contexto económico actual y destacó el esfuerzo conjunto para concretar obras públicas. “A pesar de las dificultades económicas que atraviesa el país, quiero agradecer al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que continúa acompañando a los municipios. Con los recursos provenientes de la Tasa de Infraestructura Urbana y Social podemos mostrarle a cada vecino dónde están los fondos y cómo se invierten. Permanentemente rendimos cuentas a los contribuyentes sobre la utilización de esos recursos”, concluyó.