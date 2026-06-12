Control Urbano y el GAD trabajan coordinados en el plan Chacabuco Circula 2026

En el marco del Plan “Chacabuco Circula 2026”, personal de Control Urbano, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad, a cargo de Mauricio Yonna, lleva adelante diversas tareas de prevención del delito en distintos sectores Chacabuco.

Los recorridos se realizaron de manera coordinada con efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), abarcando puntos estratégicos mediante operativos desarrollados en la zona céntrica, avenidas y diferentes barrios de la ciudad.

Al respecto, el subsecretario Yonna destacó que se trabaja diariamente junto al personal de la Subsecretaría de Seguridad, planificando y coordinando acciones preventivas con el objetivo de reforzar la presencia en la vía pública y contribuir a la seguridad de los vecinos.