Chacabuco alcanzó su mejor registro histórico en transparencia fiscal

El Municipio de Chacabuco alcanzó los 70 puntos en el último relevamiento de Transparencia Fiscal Municipal elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), correspondiente a mayo de 2026.

El dato marca una mejora significativa respecto de la medición anterior, pero también adquiere mayor relevancia al observar la evolución completa del distrito desde que ASAP (a partir de 2019) mide y pública la transparencia fiscal de los municipios bonaerenses.

En los informes publicados hasta 2023, Chacabuco había registrado niveles nulos, bajos o regulares. Durante ese período, el distrito se mantuvo con puntajes bajos en la publicación y accesibilidad de su información fiscal.

En mayo de 2026, Chacabuco alcanzó los 70 puntos y logró su mejor desempeño histórico en esta medición. Con este resultado, pasó al grupo de municipios con cumplimiento medio, consolidando un avance concreto en materia de transparencia fiscal.

“La mejora se explica por acciones específicas de gestión: la publicación del Presupuesto 2026 y la actualización de la Situación Económico Financiera con datos del primer trimestre del año, información disponible en el portal de Gobierno Abierto”, explicaron desde el Municipio, y agregaron que “este avance responde a una decisión de gestión orientada a ordenar la información pública, actualizarla y facilitar el acceso ciudadano a las cuentas municipales”.

“La transparencia se muestra con hechos: información pública disponible, datos actualizados y acceso claro para que cada vecino pueda conocer cómo se administran los recursos municipales. El desafío de la gestión es sostener este avance y seguir elevando los estándares de publicación de la información pública municipal”, afirmaron las autoridades.