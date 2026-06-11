«Para cambiar la realidad que vivimos, no hay otra forma que no sea participando”

Así lo manifestó el Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, quien encabezó este miércoles el acto de presentación del programa “Democracia en acción: Del aula al recinto”, una iniciativa que permitirá a estudiantes de nivel secundario de nuestra comunidad conocer la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

El programa permitirá a los estudiantes acercarse al funcionamiento de las instituciones democráticas y participar activamente en la elaboración y defensa de proyectos de ley. La iniciativa fue impulsada por la diputada provincial Micaela Olivetto, en conjunto al Municipio de Chacabuco, Dirección de Juventud y Jefatura Distrital de Educación.

Frente a decenas de alumnos y alumnas, el Jefe Comunal hizo un repaso por los poderes y el funcionamiento del Estado, en donde además resaltó que “la participación en una comunidad es fundamental. Hay que generar conciencia. Si queremos cambiar la realidad que vivimos, no hay otra forma que no sea participando, involucrándose, ya sea en un centro de estudiantes, una sociedad de fomento, el club del barrio, en diferentes organizaciones, comunitarias, culturales. Pero participando para poder transformar la realidad”.

Por su parte, la diputada Olivetto, junto a Carolina Lía Pérez Olivera, de la Dirección de Educación Ciudadana en la mencionada Cámara bonaerense, brindaron mayores detalles del programa, a través del cual los jóvenes conocerán los niveles del estado provincial, además del Teatro Argentino en la Ciudad de La Plata. “La tarea es pedagogizar el lenguaje político”, destacó Pérez Olivera.

Además, la Jefa Distrital, Andrea Castronuevo, contó acerca de la importancia de la participación en el programa y sobre la articulación entre las distintas áreas participantes para su realización.

Estuvieron presentes también el Secretario de Gobierno, Javier Estévez; y el Director de Juventud, Mariano Riva, entre otras autoridades presentes.